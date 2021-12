PONTE/SOVERZENE

Hanno preso il via martedì i lavori di difesa spondale per poi poter realizzare i lavori necessari a ripristinare la pista ciclabile fra Soverzene e Ponte nelle Alpi. «E fra i tanti significati dice il sindaco di Soverzene Gianni Burigo per noi vi è anche quello di unire i due territori comunali». L'appalto delle opere era stato vinto, ancora nello scorso settembre, dalla ditta Fratelli De Pra, di Ponte: «Ed è anche per questo che siamo fiduciosi che i temi verranno rispettati». Se così fosse, sempre a partire da settembre la ditta stessa ha 180 giorni di tempo per concludere i lavori.

IL CANTIERE

Le opere consistono quindi nel ripristino spondale che interessa il versante sinistro della pista ciclabile che negli ultimi anni ha subito ben due aggressioni, entrambe distruttive: ad ottobre del 2018 era stata la volta di Vaia, l'anno dopo, nel mese di novembre, gli effetti dell'alluvione avevano mangiato una seconda volta il percorso che da Soverzene accompagna i cicloturisti moltissimi quelli non locali - sino all'abitato di Soccher. E sono proprio questi i motivi per cui gli utenti delle due ruote sono ancora costretti a percorrere il ponte di Soverzene e per arrivare a Cadola di Ponte devono transitare lungo la statale. Sulla pista crollata sotto la furia delle acque sarà investito 1.300.000 euro; una somma garantita dalla Protezione Civile e che arriva sul territorio tramite la Regione Veneto per un'arteria ciclabile che è quella che scende dal Cadore, passa per Longarone e Soverzene, Cadola e poi da Soccher di Ponte nelle Alpi prosegue per l'Alpago e poi scende verso la pianura. La cifra verrà spesa per la maggior parte (1 milione di euro) in territorio di Soverzene, gli altri 300mila euro serviranno invece per la parte pontalpina.

I TEMPI

«I cantieri, andranno avanti per l'intera stagione invernale, mentre la scogliera dovrebbe prendere forma entro il mese di marzo - dice il sindaco Paolo Vendramini in una nota -. A quel punto si potrà procedere con la stesura del manto ciclabile e, se non dovessero esserci intoppi o rallentamenti causati dal meteo, a fine aprile sarà possibile pedalare di nuovo lungo la Soverzene-Soccher». Quello dei Comuni di Ponte e Soverzene per le ciclabili è un impegno costante. Proprio a Soverzene, e sempre nello scorso settembre, era stato inaugurato un nuovo tratto di pista ciclabile che dalla zona dedicata alle strutture sportive sale sino in centro. E per l'occasione a Soverzene era arrivata la Fiab bellunese con la nuova bandiere dei Comuni ciclabili. Infine prosegue l'iter per la realizzazione della tanto attesa pista ciclabile lungo il ponte che collega Soverzene con la statale di Alemagna. Ma in questo caso i tempi saranno più lunghi.

Giovanni Santin

