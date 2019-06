Sotto esame con la neonata: scritto sospeso per allattare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DOPPIA PROVABELLUNO Maya non cammina e non parla. Ma va già a scuola. Anzi, si è fatta l'esame di maturità. Perché quando ha fame non la ferma nessuno. La sua mamma, Anita Regdosz, è una studentessa dell'ultimo anno all'Istituto Brustolon, indirizzo produzioni tessili ed artigianali. Per dirla in breve: moda. Ieri ha sostenuto la prova orale. Anita ha 19 anni, abita a Cencenighe Agordino: «Ma sono di origine polacca». All'ospedale San Martino di Belluno il 12 giugno è nata Maya. «Ho avvisato subito la mia insegnante di laboratorio...