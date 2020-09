IL PROGETTO

BELLUNO Presentato in Provincia il bando latterie: 1 milione e 550 mila euro a disposizione con contributi a fondo perduto. Parliamo del bando per la concessione di contributi a sostegno della filiera agroalimentare del latte. È orientato a incentivare l'ammodernamento delle attrezzature e rendere sempre più efficiente la produzione lattiero-casearia del Bellunese. È previsto un plafond da 1,5 milioni di euro (1,3 milioni finanziati dal Fondo Comuni di confine a cui si aggiungono 250mila della Provincia), per contributi a fondo perduto all'80% da un limite minimo di 20mila euro (corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile di 16mila euro) a un limite massimo di 184mila euro (corrispondente a una spesa pari o superiore a 230mila euro). La platea di beneficiari riguarda l'intero territorio sono una quindicina le piccole latterie. Sono finanziabili diverse linee di intervento: dall'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari e del siero, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima, fino all'implementazione dei software dedicati ai processi produttivi. Le domande potranno essere inviate da oggi fino al 16 ottobre. «Le latterie - secondo il consigliere delegato all'ambiente, Simone Deola - rappresentano anche una storicità importante. Quelle turnarie hanno segnato fin dall'inizio la collaborazione tra gli agricoltori. Sono lo scrigno di trasformazione del latte in prodotti di assoluto pregio agroalimentare, che possono diventare brand turistico. Con l'Istituto Agrario di Vellai c'è la creazione di percorsi ad hoc per casari e addetti alle vendite». Per il presidente della Provincia, Roberto Padrin: «Le latterie, soprattutto in montagna, diventano occasione di sviluppare una microeconomia diffusa. Pilastri su cui costruire la lotta allo spopolamento». Il presidente del Comitato Fondi di confine, l'onorevole. Roger De Menech ha ringraziato la Provincia, che con l'utilizzo dei Fondi «diventa un laboratorio per le politiche montane, grazie alla Provincia che aggiunge risorse per allargare le possibilità». «Con questa azione sperimentiamo il sistema bando all'interno delle politiche di area vasta del Fondo», ha detto il consigliere delegato al Fondo, Paolo Perenzin. Il bando rappresenta un'occasione unica: parola di Michele Nenz di Coldiretti.

