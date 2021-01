LA PROTESTA

BELLUNO Non c'è neve, ghiaccio né petizione popolare che tengano: piazza Duomo è un parcheggio. I sanpietrini all'ombra della Prefettura e di Palazzo Rosso continuano ad essere utilizzati come stalli da residenti e avventori del centro storico che, soprattutto nelle ore serali e notturne, lasciano l'auto sapendo di restare impuniti. Qualche multa per la verità viene fatta, ma poca cosa rispetto alla quotidiana abitudine di centinaia di persone di parcheggiare proprio là dove non si può.

LA DENUNCIA DI FIAB

Ieri Fiab Belluno ha risollevato la questione perché la piazza era piena di auto già dal mattino e il sindaco Jacopo Massaro ha risposto a tono rivelando che, in silenzio, si sta lavorando per risolvere. «Ricordate la petizione popolare presentata da Laura Portunato qualche tempo fa per chiedere di porre fine al parcheggio abusivo e selvaggio in centro? Ricordate le promesse fatte dall'Amministrazione comunale che si era impegnata a dare una regolata all'andazzo? - si leggeva ieri nella pagina Facebook dell'associazione ambientalista -. Ecco cosa è stato fatto: domenica mattina ore 11, parcheggio di Lambioi deserto e serena sosta abusiva in piazza Duomo. Un'ultima curiosità. Ma com'è che l'area del parcheggio abusivo è stata ripulita dalla neve mentre i marciapiedi in tante parti della città sono ancora impraticabili?».

LA POLEMICA

La polemica torna a sollevarsi proprio nei giorni in cui i residenti del centro storico hanno manifestato tutta la loro disapprovazione verso le nuove tariffe degli abbonamenti ai parcheggi nelle zone Ztl, contestando l'aumento del 150% imposto a partire da quest'anno. Una politica pensata per indurre gli abitanti delle piazza a parcheggiare anche negli stalli blu e a obbligare chi frequenta il centro storico da avventore a lasciare l'auto a Lambioi o al Metropolis in stazione. Allargare la possibilità a chi abita in centro di posteggiare non solo nelle righe gialle ma anche in quelle blu avrebbe inoltre l'altro risvolto positivo di liberare, in teoria, piazza Duomo dalla piaga del parcheggio abusivo.

IL SINDACO

«Non abbiamo pulito solo piazza Duomo dalla neve, ma tutte le piazze dove si tiene il mercato la risposta del sindaco Jacopo Massaro -. Detto questo, si sa che non possiamo pagare straordinari e turni speciali alla polizia locale per via delle norme attuali. Soprattutto adesso, che tutti i servizi sono orientati prioritariamente al contenimento Covid e i fondi per gli straordinari sono collegati ad esso». Però qualcosa potrebbe migliorare, da qui ai prossimi mesi. L'assessore all'ambiente e alla mobilità Alberto Simiele, infatti, sta cercando un accordo con Bellunum per arrivare a impiegare anche il personale della società nei controlli contro i parcheggiatori abusivi.

Alessia Trentin

