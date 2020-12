LE TARIFFE

BELLUNO Tante richieste, pochi parcheggi: il Comune alza il prezzo e dà il via libera ai residenti anche nelle aree blu. Grossi cambiamenti in vista per i residenti del centro storico che, a partire dal 2021, potranno sottoscrivere un abbonamento maxi e posteggiare sia negli stalli a strisce gialle che in quelli a pagamento blu. Certo l'ampliamento delle possibilità avrà un costo, quello di 250 euro l'anno. A tanto ammonterà infatti la spesa dell'abbonamento per chi deciderà di avere la doppia opzione. Il tutto nasce dal gap esistente in alcune aree Ztl 3 e Zpru Sud dove i parcheggi riservati ai residenti sono di molto inferiori al numero delle autorizzazioni rilasciate dal comando di polizia locale. Nonostante, si sa, il centro storico sia scarsamente popolato.

I DISAGI

Ne derivava un disagio frequente da parte di chi, pur titolare del diritto a parcheggiare nelle aree gialle, di sovente si ritrovava a girare a vuoto alla ricerca disperata di uno stallo. Dal 2021 si cambia musica. Con una maggiorazione della tariffa, che da 150 euro passa a 250 l'annuale e a 25 il mensile, si potrà lasciare l'auto sia negli spazi per residenti che in quelli a pagamento. In questo modo per le zone con più carenza di spazi ci sarà una boccata d'ossigeno. C'è di più, la possibilità si estenderà a tutte le aree blu del centro storico, anche quelle al di fuori della propria area di riferimento, ma ad eccezione di piazza Duomo e di piazza dei Martiri. Certo, non ci sarà alcun obbligo. Chi vorrà invece sottoscrivere un abbonamento solo per la sosta nelle aree blu allora pagherà 15 euro il mensile e 150 l'annuale. Nella modifica delle tariffe non rientrano Borgo Piave e Borgo Pra. Nelle due zone appena fuori dal cuore storico del capoluogo, infatti, non ci sono stalli di sosta a pagamento pertanto le tariffe per i residenti, qui, saranno minori perché chi abita potrà continuare a contare solo sugli stalli a strisce gialle. Il costo, per questi cittadini, sarà di 15 euro il mensile e 150 l'annuale. Ci sono motivi ben precisi ad aver spinto l'amministrazione Massaro ad una riorganizzazione delle tariffe e dei posteggi in città. Oltre ad andare incontro a chi abita le piazze, la speranza è quella di disincentivare l'accesso al centro da parte di chi non è residente per ottenere benefici in termini di qualità dell'aria, di riduzione quindi dell'inquinamento da gas di scarico e di rumore. Ma non si partirà con il primo gennaio. Le misure restrittive per il contenimento del Covid, infatti, non permetteranno un accesso di massa agli uffici pertanto si prorogherà la validita dei permessi già rilasciati e con scadenza il 31 dicembre fino al 28 febbraio 2021. Rinnovi online. (A.Tr.)

