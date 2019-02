CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSPIROLOMaggioranza e minoranza bisticciano per il bar del campo di calcio. «Nelle scorse settimane, a seguito della presentazione di una nostra interrogazione sugli impianti sportivi di Gron oggetto di un sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco che riscontrarono diverse irregolarità, la Giunta comunale deliberò l'autorizzazione all'utilizzo da parte dell' Asd Sospirolese di un locale per l'apertura di un bar al servizio degli impianti sportivi. La giunta, con quell'atto, ha stabilito che, in ogni caso, all'associazione non spetterà...