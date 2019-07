CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSPIROLO(ep) Sono aperte le iscrizioni per partecipare ad una competizione culinaria che consentirà a qualcuno di diventare il Re della griglia. La gara si terrà il 14 luglio a Sospirolo, nell'area degli impianti sportivi. Il tutto consiste in una sfida a coppie su barbecue a carbonella. Saranno 32 le coppie che si affronteranno in un nuovo format e una sorpresa culinaria per i finalisti. Organizza l'associazione I Potoli. «L'intento spiegano i promotori di questa iniziativa - è quello di raccogliere fondi all'interno di una serata...