A partire dal pomeriggio del 4 febbraio fino alla serata del 5, il territorio del comune di Sospirolo fu interessato da un evento meteorologico di elevata intensità caratterizzato da forti raffiche di vento che provocarono danni al patrimonio pubblico e alle proprietà private. Il Comune di Sospirolo si è attivato per richiedere alla Regione il riconoscimento dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica.

Ne dà comunicazione il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon, che spiega la procedura da seguire per ottenere gli indennizzi. «La richiesta che il Comune deve inoltrare alla Regione spiega De Bon - prevede, tra le altre cose, una prima quantificazione sommaria dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive e per tale ragione è in corso la ricognizione dei danni subiti. I privati cittadini e i titolari di impresa o di attività commerciali che abbiano subìto danni durante le eccezionali avversità atmosferiche di quei due giorni possono segnalarlo al Comune, compilando la scheda di ricognizione, direttamente scaricabile dal sito internet del Comune http://www.comune.sospirolo.bl.it o acquisibile durante gli orari d'ufficio rivolgendosi all'ufficio tecnico comunale o all'ufficio protocollo». La scheda, debitamente compilata, sottoscritta e completa degli allegati richiesti, deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune o trasmessa tramite mail a: protocollo@comune.sospirolo.bl.it oppure sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net. entro le 13 di mercoledì 26 febbraio. «Le schede precisa De Bon vengono prodotte esclusivamente a scopo ricognitivo e la presentazione non costituisce titolo per il riconoscimento di eventuali contributi». All'indomani delle fortissime folate di vento, il vicesindaco di Sospirolo, Rudy Vallet, aveva firmato un'ordinanza di chiusura della palestra comunale che era stata quasi scoperchiata.

Le forti raffiche avevano provocato problemi gravi soprattutto nel capoluogo di Sospirolo e nell'abitato di Susin. Problemi erano stati riscontrati dai tecnici comunali anche sul tetto delle scuole medie e sull'edificio ex Eca. Uno dei due scuolabus che erano parcheggiati vicino al cimitero era rimasto bloccato dal portone scardinato dalle raffiche. Le raffiche, poi, avevano devastato anche alcune aree per il conferimento dei rifiuti. Una situazione peggiore anche a quella dei giorni di Vaia, aveva commentato Vallet. Quanto ai privati, non minori sono stati i danni: a farne le spese anche una grande sequoia storica del giardino del Park Hotel. Né erano stati risparmiati i boschi. Il che ha consigliato l'amministrazione comunale e le associazioni che da anni si stanno occupando della manutenzione dei sentieri a lanciare un appello alla prudenza a chi ama addentrarsi, grazie anche a queste belle giornate di sole, sui monti attorno a Sospirolo. Egidio Pasuch

