Sospesi in ovovia Molino-Le Buse: folate attivano il sistema di sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURABELLUNO Le forti raffiche di vento, ieri mattina, hanno fatto scattare il sistema di sicurezza sulla nuova ovovia Molino-Le Buse, in comune di Falcade. Inaugurato solo un paio d'anni fa, l'impianto ha dimostrato di essere ad alta sicurezza, anche in caso di emergenze. Come ieri, sotto la spinta del vento che ha portato i sistemi di sicurezza all'arresto automatico. Non sono mancati i momenti di panico tra gli occupanti delle cabine, rimasti sospesi su grandi altezze. Si temeva un guasto, ma, in realtà, si è trattato di un blocco...