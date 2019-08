Sos Amazzonia: un flash mob pieno di rabbia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Una foto per l'Amazzonia che brucia. Anche Belluno vicina alle foreste a fuoco del Brasile. Il movimento Fridays For Future di Belluno è tornato in piazza. L'ha fatto senza clamori nè annunci, con lo stesso silenzio degli alberi che si stanno incenerendo nella più grande foresta del mondo. Così ieri pomeriggio il gruppo capeggiato da Roberta Cadorin ha deciso per un piccolo flash mob davanti alla Libreria le due Zitelle di Piazza Piloni, con cartello Sos Amazzonia #Fridaysforfuture alla mano. Hanno fermato i passanti, hanno...