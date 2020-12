SEDICO

Sorpresa a rubare profumi al Tigotà: nei guai una 57enne residente in Destra Piave. Aveva tutte le carte in regola per non destare sospetti la signora che, ieri mattina, è entrata nel punto vendita di cosmetici e detersivi in via Feltre a Sedico. La donna ha iniziato a aggirarsi tra gli scaffali per effettuare la sua spesa, ma è stata notata dall'inserviente del negozio vicino al reparto di profumi. È la merce più costosa nel punto vendita e la cliente, che nel frattempo era andata verso l'uscita, era apparsa piuttosto nervosa. Aveva infatti prelevato delle confezioni di profumo (non si conosce il valore della merce di cui si era impossessata) uscendo senza pagare gli articoli occultati. A quel punto l'addetto alla sorveglianza del negozio la ha fermata e ha chiesto l'intervento dei carabinieri sul posto. La 57enne è stata trovata in possesso della refurtiva che è stata restituita. Dal negozio non commentano l'accaduto, e rinviano all'ufficio stampa. La certezza è che verrà sporta denuncia, come accade in questi casi, e la donna potrebbe finire a processo.

In queste giornate di acquisti natalizi si verificano spesso tentativi di taccheggio nei negozi.

