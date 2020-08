I CONTROLLI

BELLUNO C'è il caso, quasi paradossale, del conducente di una ditta di spedizioni a cui è stata ritirata la patente di guida per sei mesi. Stava compiendo un sorpasso in prossimità di un'intersezione, rischiando di andare a sbattere proprio contro la polizia. E c'è il caso di due uomini, di origine magrebina, che hanno chiesto l'intervento della Polizia per un acceso diverbio con la barista. I due avevano vinto al Gratta e vinci e con la vincita volevano acquistare altri alcolici, ma il gestore del locale si era rifiutato perché erano già alterati dall'alcol. Nonostante siano stati loro a comporre il 113 sono finiti nei guai con una denuncia per ubriachezza molesta. Sono molti gli interventi di questi giorni della questura di Belluno. Nella notte del 19 luglio due conducenti di autovetture sono stati trovati positivi all'alcoltest. Il primo, con un tasso alcolemico di poco superiore al consentito, è stato sanzionato amministrativamente e sarà costretto a pagare 544 euro, oltre alla sospensione della patente di guida fino a 6 mesi. Il secondo, invece, avendo un tasso alcolemico pari al doppio del consentito, è stato denunciato. Qualche giorno dopo una neopatentata, è stata sanzionata perché circolava con sei passeggeri a bordo della sua autovettura nonostante il veicolo fosse omologato per trasportarne solo quattro. Durante la serata del 28 luglio un giovane quasi maggiorenne è stato fermato dagli agenti della Polizia per un normale controllo alla guida dello scooter. Il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre un grammo di marijuana: l'uso personale gli è costata il ritiro della patente di guida e la segnalazione al Prefetto di Belluno. Lunedì, invece, un conducente di origine croata residente a Limana, era alla guida con un tasso alcolemico superiore di quasi tre volte il consentito: ritirata la patente, che sarà sospesa fino ad un anno e denuncia in Procura. La Polizia non interviene solo per sanzioni: il 1° agosto veniva segnalato al 113 il mancato rientro alla propria abitazione di un uomo. La sua compagna riferiva di temere che l'uomo potesse compiere insani gesti essendo caduto in depressione a seguito della morte dell'ex moglie e dei problemi con la figlia. Grazie all'attivazione del piano d'emergenza previsto in queste situazioni, all'individuazione dell'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare del soggetto, alle informazioni acquisite dal personale delle Volanti nei locali frequentati abitualmente dall'uomo ed al ritrovamento dell'auto, la persona è stata ritrovata a Sois in discrete condizioni di salute.

Fe.Fa.

