Soppelsa ci riprova: «Possiamo farcela»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENCENIGHEA poche ore dalle consultazioni amministrative Mauro Soppelsa con la lista Cencenighe Civica candidato unico in corsa per lo scranno di primo cittadino attende fiducioso il responso delle urne confidando che alla fine i numeri che usciranno saranno quelli vincenti anche se il nemico da sfidare è quello del famigerato quorum.I VOTANTIGli aventi diritto al voto a Cencenighe sono 1302, per cui il quorum viene superato se almeno 652 cittadini si recheranno alle urne, ovvero il 50% + 1. «Io sono fiducioso, ma non c'è niente di...