Solo la pioggia fa pulizia ma il secco non si schioda

ARPAVBELLUNO C'è solo un modo per pulire l'aria: aspettare che cambi il tempo. Pioggia, neve e vento sono le uniche ramazze in grado di spazzare via le polveri sottili. Le precipitazioni difatti scaraventano a terra le Pm10 e tutte le altre componenti dello smog. Il problema è che da due mesi a questa parte la Valbelluna ha avuto solo sole. Di conseguenza, non c'è mai stato un vero ricircolo d'aria dall'inizio della stagione fredda. IL PLUVIOMETRO L'ultima pioggia degna di tale nome risale a fine ottobre: erano i giorni dell'uragano e...