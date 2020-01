SOVRAMONTE

Il Comune aiuta proprietari di case a Sovramonte: ecco il bando per ottenere i finanziamenti, che crescono a seconda dell'età anagrafica della famiglia. Insomma più bambini, più soldi. È questa la contromisura che il Comune di Sovramonte ha messo in atto, dopo aver visto calare in questi ultimi 20 anni la sua popolazione, come molti altri comuni di montagna. Per superare il trend negativo, che è sotto gli occhi di tutti, l'amministrazione comunale del sindaco Federico Dalla Torre oltre a dare un contributo annuo alle attività commerciali che resistono, ha attivato anche il Progetto di incentivazione della residenzialità in aree svantaggiate, di cui Sovramonte è capofila. Un'iniziativa che fu discussa nel 2019 anche in consiglio comunale. Ora c'è il bando, opera del capo dell'Ufficio Tecnico Mauro Dalla Corte, che ha recepito le osservazioni dei cittadini. Il termine di scadenza del bando è stato prorogato fino al 16 marzo 2020. Questo per consentire agli interessati di preparare tutti gli atti necessari e di dare tempo ai tecnici di predisporre la documentazione richiesta.

Si tratta di incentivare la residenzialità in aree svantaggiate con l'assegnazione di contributi per l'acquisto, ristrutturazione e recupero di unità immobiliari sovramontine. Ma anche di sistemare le case esistenti. Un abitante di Faller: «Sono interessato a rifare di nuovo uno stabile vecchio per inserirlo nell'Albergo Diffuso Faller e produrre reddito». Nel bando ci sono anche limiti di spesa. Contributo del 35% sulla cifra ammissibile tra le 25mila euro e i 200mila per un'unità immobiliare abitativa. C'è una classifica con punteggi vari, nei quali i più alti sono per famiglie con bambini. Il bando è finanziato su un totale di spesa di 2 milioni 500mila euro. Le risorse pubbliche assegnate sono pari a 1 milione di euro. È prevista una compartecipazione a carico del richiedente massima del 65%. Il bando è consultabile e scaricabile dal sito del comune di Sovramonte.

Valerio Bertolio

