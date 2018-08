CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETA'BELLUNO L'Associazione Martina Bonavera va in gol per l'Assi. Perché il ricavato del torneo di calcio indoor riservato alla memoria della giovane, sfocia nel sostegno a due progetti di grande valore sociale, formativo e didattico, come Favolando e Asino chi legge. Un valore riconosciuto in maniera tangibile dai genitori di Martina, i quali hanno raggiunto la sede Assi di Sedico per consegnare il simbolico assegno con la cifra di seimila euro. Ad accogliere la famiglia Bonavera c'erano anche il presidente Oscar De Pellegrin e...