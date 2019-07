Soldi falsi: 23enne ancora nei guai, commerciante dice addio a 180 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO È finito nei guai, denunciato per il reato di spendita di monete falsificate, un 23enne originario della provincia di Catania.I FATTISecondo quanto ricostruito dai carabinieri coordinati dal maggiore Marco Stabile, il mese scorso, il ragazzo avrebbe fatto degli acquisti per circa venti euro, pagando con una banconota da cento. A quel punto il giovanotto avrebbe anche usato un espediente per carpire la fiducia del negoziante. «Devo fare una commissione, intanto mi può tenere la merce?» il commerciante ha così trattenuto la...