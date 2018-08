Soffia nell'etilometro, poi sale in auto e scappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SQUADRA VOLANTIBELLUNO Scappa dopo l'alcoltest, per sottrarsi alla prova successiva. Alla fine l'automobilista, un 40enne bellunese, viene preso dai poliziotti, dopo un inseguimento, e spiega: «Volevo solo fare una corsetta». Una corsetta per schiarirsi le idee ci stava proprio bene, visto che gli agenti della Volanti avevano appena rilevato un tasso alcolemico di 1,03 grammi di alcol per litro di sangue. Il doppio del massimo che la legge prevede per mettersi alla guida. Inevitabile a quel punto la doppia denuncia: oltre a quella per guida...