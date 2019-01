Società Nuova: un impegno lungo 42 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEBELLUNO Quarantadue anni di Società Nuova: lunedì 7 gennaio il taglio della torta, per la cooperativa sociale con sede in via Lungardo, a pochi passi dal centro storico. Dal giorno della sua fondazione a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti, la onlus ha costruito una realtà solida e oggi guarda al futuro con gli occhi pieni di entusiasmo e la mente impegnata in tanti progetti. Primo tra tutti il grande sogno del Centro diurno per persone con disabilità di Agordo, un maxi obiettivo per il quale è aperta da tempo una raccolta...