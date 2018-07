SOCIALE BELLUNO Si chiamano Giancarlo e Francesco i primi due ospiti di Casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEBELLUNO Si chiamano Giancarlo e Francesco i primi due ospiti di Casa Serena, la Casa famiglia per anziani autosufficienti inaugurata ieri mattina in via del Piave, in centro città. Il primo ha 60 anni, il secondo 72 ed entrambi provengono dalla città. IL PRESIDENTE«La cosa curiosa ha raccontato ieri Piero Turchet, presidente della cooperativa Foenis che gestirà l'immobile è che essi conoscevano già il nostro modello di ospitalità per anziani. E tre mesi fa ci hanno telefonato per chiedere di essere accolti in una delle due Case...