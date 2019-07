CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCCORSI IN QUOTABELLUNO Scegliere escursioni e salite commisurate alla propria preparazione tecnica e alla propria condizione psico-fisica; non sopravvalutare mai le capacità individuali e considerare sempre i limiti di ciascuno. Ma anche, preparare l'escursione, studiando il percorso con carte topografiche e guide e assumendo informazioni dalle locali previsioni meteo aggiornate. Sono queste le regole ribadite dal soccorso alpino, convinto che la prevenzione sia il primo passo per la sicurezza in montagna. «Ricordiamo - spiegano ancora -...