BELLUNO Marko Pale, il 31enne croato che risiede a Belluno arrestato nei giorni scorsi a Capri dove si fingeva grande diplomatico è stato smascherato grazie alla showgirl Belén Rodriguez. Il nuovo capitolo della telenovela dell'estate bellunese è emerso ieri quando si è scoperto il retroscena del caso che era finito alle cronache il primo settembre scorso.

Pale, nome d'arte Marko Falco, da anni vive nel Bellunese e ha avuto in passato anche casa in Alpago. L'uomo ama la bella vita: aveva soggiornato 10 giorni in un noto hotel a 5 stelle di Capri e frequentato locali e ristoranti di lusso. Aveva anche noleggiato un'imbarcazione completa di skipper godendosi il mare in minicrociere tra l'isola azzurra e le costiere amalfitana e sorrentina. Decine di migliaia di euro che non aveva spesi virtualmente con carte di credito e bonifici, poi risultati falsi.

Il 22 agosto è sbarcato a Capri e, spacciandosi per grande diplomatico grazie a carta d'identità e bonifici falsi, ha scroccato 10 giorni di vacanza. Ha ospitato a bordo dello yacht affittato con l'inganno anche Mattia Ferrari, grande amico di Belen Rodriguez. Marko aveva raccontato al noleggiatore del natante di essere amico dell'ex signora De Martino. Purtroppo per lui il destino ha voluto che Belen arrivasse a Capri per un evento e che si avvalesse del medesimo servizio barche. Lo skipper, che già nutriva dei dubbi, ha chiesto alla Rodriguez se conoscesse il diplomatico e quando si è sentito rispondere: «Non so chi sia», è andato dritto dritto dai carabinieri. Anche all'arrivo dei militari il falso diplomatico ha continuato a mantenere il gioco, assumendo un atteggiamento quasi infastidito dalla loro presenza. Si è scoperto poi che l'uomo che già era ricercato per gli stessi reati da carabinieri e Polizia di Roma.

La vacanza del 31enne è invece finita in cella e poi in Tribunale a Napoli. È stato processato per direttissima il primo settembre scorso: è stato riconosciuto colpevole e condannato a 8 mesi, con sospensione della pena ed è stato rilasciato facendo perdere le sue tracce.

