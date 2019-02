Skiroll e fondo a Pian dei Longhi la proposta piace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NUOVO PROGETTOBELLUNO Piace a tutti l'idea di realizzare, se si troveranno le risorse, una pista di skiroll in Nevegàl, in località Pian Longhi per la precisione. Una pista che riuscirebbe ad abbinare due aspetti del Colle: sport e turismo. Celeste Balcon, co-segretario del Patto Belluno Dolomiti, movimento da sempre attento alle sorti del Colle che domina il capoluogo dolomitico spiega: «prendo atto con profondo interesse nel leggere l'idea di uno skiroll in Nevegàl. Finalmente idee valide, facilmente realizzabili e che non...