LA TESTIMONIANZA

BELLUNO Il centro di Petrinja si è trasformato in un cumulo di macerie. Il paese di Sisak non se la vive meglio. E i bellunesi di Croazia, in questo dramma, non staranno con le mani in mano. L'impegno di fare qualcosa è preso. Ad affermarlo è Marieta Di Gallo, presidente della Comunità italiana Dante della regione Moslavina: «Si sta organizzando una raccolta fondi, ne stiamo parlando con le altre associazioni di italiani. Facciamo tutti capo, infatti, all'Unione italiana a cui noi apparteniamo e che ha la sua sede a Fiume». Marieta Di Gallo è presidente, pure, di questa Unione italiana e non è un caso che i nostri Telegiornali nazionali abbiano intervistato proprio la bellunese per avere notizie sulla salute dei nostri connazionali. «Come Unione italiana troveremo il modo di aiutare gli abitanti di Sisak, Petrjna e Glina. Però bisogna capire come agire al meglio». Fare bene, senza troppa fretta: «Perchè ci siamo trovati in una situazione nuova, senza sapere cosa ci aspetta domani». Certo gli italiani che vivono in Croazia si muoveranno: «Per il momento non abbiamo aperto alcun conto corrente. Ma attiveremo di certo qualche iniziativa a favore di chi ha subito danni, sia in Croazia che in Slovenia». In un'ottica che guardi al bisogno, insomma, non al confine tra Stati.

L'ASSOCIAZIONE BELLUNESE

Marieta Di Gallo è a capo di un gruppo di 400 persone: «Sono i nostri soci, la stragrande maggioranza è di origine bellunese, ma abbiamo accolto lavoratori italiano che vivono in Croazia, vengono da Udine e da Trieste». Le radici salde della signora Marieta, che ieri sera abbiamo contattato al telefono, sono a Longarone. Il suo papà, nella cittadina di Kutina dove vivono, lo chiamano Antun Di Gallo, fondatore e primo presidente della Famiglia bellunese che fa capo all'Associazione bellunesi nel mondo: «Ma per noi lui è Toni». La Comunità, fondata nel 1998 con sede a Kutina, ha come scopo statutario il prendersi cura della cultura e del patrimonio storico degli italiani, salvaguardando lo sviluppo dell'identità nazionale. Ma anche si organizzano viaggi nelle terre d'origine. Come quello che li ha portati, nel settembre 2019, a Conegliano e Belluno.

LA PAURA

Si fa presto a dire magnitudo 6,4. Chi si è trovato nel raggio di pochi chilometri ha provato cosa sia il terrore. Qualcuno ha visto la casa crollare, qualcuno ha scavato al freddo per salvare chi era rimasto ferito. Per i bellunesi di Croazia, in realtà, pare che i danni siano stati lievi. Limitati a tegole cadute, a muri con qualche crepa. Sono queste le informazioni raccolte da Marieta Di Gallo che ha tenuto le fila nelle concitate ore del dopo terremoto: «Noi ci troviamo geograficamente a circa 50 chilometri dall'epicentro. Martedì pomeriggio, attraverso i social media e i gruppi su whatsapp, c'è stato un immediato passa parola tra i soci. Tutto bene». Quello che ha rilevato è che nessuno si è trovato senza un tetto, nessuno costretto come molti a passare la notte in strada o in automobile». Non come accaduto nell'area di Petrjnia diventata un deserto dove c'è solo la Protezione civile croata che scava. Nell'attesa di aiuti europei e, a breve, dell'arrivo dei militari del Ministero della Difesa inviati come supporto alla popolazione.

Daniela De Donà

