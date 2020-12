SINISTRA PIAVE

BELLUNO Dopo il nuovo autovelox anche l'illuminazione: con 61 mila euro la Sinistra Piave sarà presto più sicura. L'aveva annunciata da tempo l'intenzione di intervenire lungo la strada che collega il traforo di Col Cavalier a Ponte nelle Alpi, l'assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici Biagio Giannone e ora sembra che l'iter per dotare la via di un impianto di illuminazione in grado di renderla più sicura per i pedoni sia effettivamente iniziato.

ALIMETAZIONE FOTOVOLTAICA

Pochi giorni fa è stato formalizzato l'impegno di spesa, 55 mila euro per l'opera vera e propria a cui va ad aggiungersi la spesa dovuta al professionista per il supporto tecnico amministrativo legato alle procedute espropriative, per complessivi 61 mila euro. Non saranno lampioni qualsiasi, il Comune intende infatti proseguire il progetto avviato anni fa di rendere sempre più leggera la bolletta e di abbassare i consumi perciò i nuovi punti luce funzioneranno, in parte, con l'alimentazione fotovoltaica. Saranno installati lungo la provinciale in corrispondenza degli accessi ritenuti più pericolosi.

L'ASSESSORE GIANNONE

«Noi proseguiamo il nostro impegno commenta l'assessore Giannone -, così dopo l'illuminazione di via Ugo Neri adesso interverremo lungo una strada da sempre ritenuta pericolosa». In Sinistra Piave, si sa, insistono due autovelox di cui uno installato di recente in corrispondenza del punto dove, circa un anno fa, una ragazza era stata leggermente investita da un mezzo mentre, con il fidanzato, procedeva verso la fermata dell'autobus.

