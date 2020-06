SOTTO ESAME

BELLUNO Non ha nemmeno la seconda chance di chi viene rimandato a settembre. Il sindaco Jacopo Massaro, secondo l'opposizione di Palazzo Rosso, è bocciato. Allo scoccare del terzo anno dall'inizio del secondo mandato, la minoranza consiliare stila la pagella dei risultati del primo cittadino e i voti sono impietosi. «Mettiamo però un buon voto in condotta scherza il capogruppo di Obiettivo Belluno, Raffaele Addamiano -, perchè il nostro sindaco è molto bravo a parlare e a promettere». Non ci vanno leggeri, i consiglieri. Dal Nevegal al ponte Bailey, dal turn over degli assessori alla scarsa attenzione nei confronti dei commercianti e delle aziende, il quadro tracciato dai gruppi passa in rassegna i temi caldi dell'amministrazione del capoluogo e, alla fine decreta che i risultati conseguiti sono da 4. Gravemente insufficienti.

PASSAGGIO SUL PIAVE

Benché l'iter per la realizzazione del nuovo passaggio sul Piave, quello che andrà a sostituire il ponte Bailey attuale la cui vita è scaduta, i consiglieri non hanno apprezzato le ultime uscite del sindaco. L'annuncio del progetto vincitore del concorso di idee per la progettazione della nuova opera sanno, a detta loro, di tanto fumo e poco arrosto. «È stata sbandierata un'opera che, di fatto, ancora non esiste né si sa con certezza quando verrà realizzata perché i soldi non ci sono riflette in modo critico Addamiano -. L'annuncio del progetto vincitore è stato fatto in pompa magna, i cittadini stanno pensando che è ormai cosa fatta e che i lavori partiranno, ma non è così. Stiamo parlando del progetto preliminare, per la realizzazione si dovrà attendere il 2023 ma, a mio dire, anche più tardi. Per ora solo annunci spot». L'opera è solo l'esempio, secondo i consiglieri, del temporeggiare dell'amministrazione rispetto alle scelte importanti per la città. L'altro grande esempio è il Nevegal.

IL COLLE

E qui è un po' come sparare sulla Croce rossa. Si sa che il Nevegal è un tasto dolente da diverse amministrazioni, ma per il gruppo l'imput dato da Massaro allo sviluppo della località e al superamento delle difficoltà è nullo. «Ribadisco l'inutilità dell'assessore Yuki d'Emilia dichiara il capogruppo di Civiltà Bellunese, Franco Roccon -. La delega al Nevegal ce l'ha o no? A noi non risulta. I ritardi sul Nevegal hanno un nome e cognome, quelli di Jacopo Massaro». Questi 8 anni, i 5 del primo e i 3 del seconda mandato, sono stati tutti uno slittare in avanti le questioni, New Co compresa.

SOCIALE E IMPRESE

Scarsa, a ben vedere, anche l'attenzione rivolta dal primo cittadino alla popolazione e ai suoi bisogni. Gamba bacchetta la decisione di inserire un piano asfaltature nella prossima variazione di bilancio. «In un momento in cui la gente ha bisogno di sicurezza e le imprese sono in crisi dice trovo molto grave si pensi alle strade. Non siamo contrari a questa variazione di bilancio, sia chiaro, ma credo che in questo momento ci siano altre priorità». Addamiano sottolinea come in piazza dei Martiri ad aprile, alla manifestazione dei commercianti in crisi, il primo cittadino non si sia visto per comparire invece, con tanto di discorso, alla manifestazione anti razzismo di venerdì scorso. Non gliene risparmia una, il fronte oppositore, e snocciola incongruenze e falli osservati negli ultimi mesi. «È scandaloso non sia stato dato supporto morale ai commercianti scesi in piazza», le parole di Addamiano a cui fa eco Gamba: «A ottobre le persone non avranno i soldi per pagare le tasse, queste sono le priorità: aiutare le imprese e le famiglie, non gli investimenti sul territorio».

LE MANUTENZIONI

Da sempre il cavallo di battaglia del consigliere Francesco Pingitore, le manutenzioni sono un tasto dolente di questa amministrazione sembra. «Avevo proposto di affidare a Bellunum il compito delle piccole manutenzioni, ma non sono stato ascoltato dichiara -, eppure ho segnalazioni continue dalla città». Nemmeno il patrimonio immobiliare viene gestito a dovere, stando a Luciano Da Pian, capogruppo della Lega. «Tempo fa si parlava dell'adeguamento sismico della casa di riposo, ma non è stato fatto nulla osserva -, così come non viene presa in mano la situazione di Villa Bizio Gradenigo, totalmente allo sfacelo quando potrebbe essere utile in questo momento di difficoltà sociale. In 8 anni non abbiamo visto ancora una visione ampia, un progetto complessivo sulla città, cosa si sta aspettando? Per non parlare delle periferie, completamente abbandonate a se stesse».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA