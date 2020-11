SINDACATO

BELLUNO Cambio ai vertici di Cisl Belluno Treviso. Massimiliano Paglini è il nuovo segretario generale. Afferra il testimone passato da Cinzia Bonan e sarà sostenuto, in segreteria, dal bellunese Nicola Brancher e da Teresa Merotto. La nuova segreteria sarà affiancata da uno staff composto da tre dirigenti con esperienze e percorsi consolidati nel sindacato: il già segretario generale aggiunto Rudy Roffarè, Edoardo Dorella e Fabio Zuglian. Con una squadra rinnovata la sigla di prepara ad affrontare le prossime sfide imposte dalla crisi economica e dalle conseguenti difficoltà per i lavoratori a basso salario e le partite iva. Paglini ha già le idee chiare e a poche ore dalla nomina dichiara di voler istituire un tavolo permanente per affrontare con la dovuta attenzione il momento.

IL SEGRETARIO

«La sfida che ci attende è cruciale dichiara -: in un Paese che annaspa tra sussidi e incertezze, l'emergenza Covid rischia di ampliare ancora di più le disuguaglianze, andando a penalizzare in primis le fasce più fragili del mondo del lavoro, ossia i lavoratori a basso salario, quelli autonomi, temporanei o a tempo parziale, i giovani e le donne. È necessario un tavolo locale permanente per uscire dalla crisi in cui i diversi portatori di interessi progettino il futuro delle due provincie, futuro che deve prevedere la creazione di nuovi posti di lavoro, investimenti sia pubblici che privati, infrastrutture in grado di ammodernare i nostri territori e di connettere fisicamente tra essi i diversi distretti, le aree di confine e oltre confine, le altre aree produttive del Paese. Nell'era della interconnessione globale e della digitalizzazione di massa crediamo che le imprese e le istituzioni possano scommettere sui territori di Belluno e di Treviso con investimenti che attraggano capitali e lavoro. Paglini, 52 anni, di Montebelluna, ha iniziato l'attività sindacale nel mondo del credito nel 1991 come delegato di base, per entrare nel 2008 in Veneto Banca. Nel 2009 è stato eletto segretario del sindacato delle banche e delle assicurazioni della Cisl di Treviso e segretario generale della First (ex Fiba) Cisl del Gruppo Veneto Banca. Dal 2015 fino al suo ingresso come organizzativo nella segreteria della Cisl Belluno Treviso nel 2019, ha guidato come segretario generale la First Cisl territoriale. Sarà affiancato in segreteria, si è detto, da Teresa Merotto e Nicola Brancher. Merotto, 60 anni, laureata in Scienze politiche, docente di scuola superiore per 25 anni e dirigente scolastico dal 2012, dal 2009 è segretaria generale della Cisl Scuola Treviso e, dall'accorpamento del 2013, della Cisl Scuola Belluno Treviso. Brancher è la componente bellunese del trio; classe 1971, in distacco sindacale dalla Ideal Standard di Trichiana in cui è stato delegato per 6 anni, ha un'esperienza sindacale maturata tra le fila della Fistel Cisl e della Femca Belluno e dal 2013 è segretario generale della Femca Belluno Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA