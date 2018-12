CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SINDACALEBELLUNO «L'Usl 1 Dolomiti ha tenuto un comportamento antisindacale», il giudice ordina all'azienda sanitaria di smetterla. Una doccia fredda per l'Usl che, secondo quanto sostenuto, non sarebbe nemmeno stata citata non avendo modo di difendersi. Per questo ha dato con una recente delibera incarico all'avvocato Maria Luisa Miazzi del Foro di Padova di opporsi al decreto emesso dal giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno, Anna Travia, il 30 novembre scorso.IL RICORSOLe organizzazioni sindacali della dirigenza medica, Annao...