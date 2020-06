L'ADDIO

LONGARONE «C'è una stella in più in cielo, che brilla più di tutte le altre: ti abbiamo voluto bene, Silvietta». Musica, canti, ricordi: il sorriso e la luce di Silvia Doriguzzi, la 19enne morta mercoledì dopo un tragico tuffo nelle acque del lago di Garda, nel Veronese, si avvertiva ieri in chiesa a Longarone. E dopo in cimitero a La Muda, dove gli amici hanno suonato per lei. Silvia era lì. E non nella bara bianca, coperta di rose, con sopra la maglietta dell'associazione di Igne, al centro della chiesa. Ma presente, viva, nella musica, nelle parole. Tanto che il celebrante don Alessio Strapazzon, parroco di Castellavazzo, che la conosceva fin da bambina, le parlava: «Silvia, grazie per tutte le cose belle che ci hai dato, i sorrisi che ci hai donato. Oggi tu vorresti vederci sorridere».

LA FOLLA

Erano quasi mille persone ieri ad attendere Silvia. La maggior parte fuori era dalla chiesa, sul sagrato: da lì hanno seguito la funzione grazie agli altoparlanti che erano stati preparati. All'interno 150 persone, nel rispetto delle distanze e regole anticovid. Poco prima delle 15 i rintocchi delle campane. Un silenzio quasi irreale e poi l'arrivo del feretro. Un primo saluto a Silvia era stato dato il giorno prima a Peschiera: da lì è arrivata ieri la salma. Ad accogliere la 19enne la chiesa piena di fiori: sotto l'altare, rose girasoli, biglietti, messaggi. «Le amiche anziane», si leggeva in un biglietto. «Il soccorso alpino del Centro Cadore», su un altro mazzo. Ed erano presenti nelle loro divise rosse gli amici di papà Luca Doriguzzi Zordanin, colonna della stazione del Centro Cadore, soccorritore da anni. Poi tanti ragazzi, bimbi, ma anche nonni. E i genitori che hanno affidato le loro parole al sindaco Roberto Padrin: impossibile reggere a quel dolore.

LA CERIMONIA

«Silvia, sei sbocciata come un fiore 19 anni fa», ha esordito don Alessio Strapazzon, che ha celebrato i funerali con il parroco, don Augusto Antoniol. «Sei stata - ha detto - e continui ad essere un dono di Dio a tutti noi. La tua vita è un dono. Grazie di tutto». Quel Grazie di tutto scritto da Silvia ai genitori su un biglietto, prima di partire per la stagione a Peschiera del Garda. Poi l'omelia, la preghiera intima di ciascuno in un minuto di silenzio per Silvia e tanta musica: anche il padre nostro cantato, «come piaceva a te», ha detto don Alessio, che ancora seminarista aveva conosciuto Silvia piccolina la seguiva nel coro a Igne.

LA STRADA BREVE

«Sei volata via, in alto in cielo - le parole nell'omelia di don Alessio Strapazzon - tu Silvia amavi la vita, la musica, gli amici. Ricordo che quel canto era per te come un poter tirare fuori tutte le cose che avevi dentro e portarle a coloro che ti volevano bene. Oggi, qui, le parole che noi pronunciamo son parole tragiche, parole tremolanti, questo perché siamo di fronte al saluto che ti stiamo dando. Ma ci sono parole che non sono fragili quelle di chi ti ama e di chi ti ha sempre voluto bene. Tutto questo amore è l'amore che tu hai ricevuto e hai donato». «Stavo pensando - ha proseguito il sacerdote -: descrivere chi sei stata, chi sei è come pretendere di descrivere il sole guardandone un solo raggio. Non si riesce perché guardando un raggio non si coglie tutta la luce. Così per te. Non possiamo con sole poche parole descrivere chi sei». «C'è una frase che da bambina dicevi - ha poi concluso -: Ma se la strada è troppo corta e il tempo va troppo veloce, come facciamo, come facciamo? Vorrei trovare una risposta a questa tua domanda: l'unico modo è amare e voler bene, parole che tu hai vissuto profondamente nella tua vita. Grazie per le cose belle che ci hai dato, i sorrisi che ci hai donato».

I MESSAGGI

Al termine della messa i messaggi, tra la commozione, delle cuginette, i nonni: «Ciao Silvietta, hai visto quanti siamo qui oggi? Molti ti conoscono come cugina sorella, amica o come la ragazza dietro al bancone. Solare e piena di vita e di luce. Una nuova stella è in cielo e brilla più delle altre». «Sei arrivata come un bellissimo angelo e noi subito ti abbiamo amata», hanno detto i nonni. Poi le parole di mamma e papà affidate al sindaco Roberto Padrin.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

