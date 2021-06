Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO L'aumento del turismo di prossimità, che con la pandemia ha fatto favorire luoghi di montagna, perchè isolati e spaziosi, ha portato con sé la necessità di ribadire come sia opportuno prepararsi per affrontare un sentiero, piccolo o grande che sia, avendo cura di mettere in atto atteggiamenti che siano rispettosi dell'ecosistema delle Dolomiti.La montagna infatti impone di frequentarla con regole precise, per non...