Sicurezza in montagna: siglato un accordo europeo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VETTA(atr) Anche l'Usl 1 Dolomiti e il Soccorso Alpino Dolomiti nel progetto europeo Start Smart Test for Alpine Rescue Technology: tra i due soggetti è stato firmato un accordo. Così anche il Bellunese sarà parte della rete di 7 partner spalmati su 4 province (Belluno, Bolzano, Tirolo e Carinzia) creata per migliorare la collaborazione transfrontaliera e l'operatività del soccorso alpino. Il primo passo, che già si sta concretizzando, è l'introduzione di nuove tecnologie di soccorso. I gruppi di lavoro transfrontalieri del progetto...