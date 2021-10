Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZABELLUNO Più che raddoppiati, in due anni, gli ammonimenti per casi di stalking. È il cartellino giallo che si rivolge a chi commette atti persecutori verso qualcun altro, sia di sesso femminile o maschile. Uno strumento molto efficace, che porta nella maggioranza dei casi a un dietrofront. La lotta alla violenza di genere è stata fin da subito una priorità per il questore Lilia Fredella, che ha dato grande impulso anche alla...