SICUREZZABELLUNO In aumento le misure di prevenzione, così cresce anche la sicurezza. I numeri parlano chiaro: in aumento i fogli di via, i Daspo, ammonimenti e avvisi orali, in calo i reati. Un risultato lusinghiero raggiunto su input del questore, Lucio Aprile, grazie all'impegno dei poliziotti dell'Anticrimine, condotta dal dirigente Enrico Tarquinio Ricci. Un'intensa attività, parallela alla pressione sul territorio da parte della Questura, con l'obiettivo di arginare furti (sensibilmente in calo), e truffe. I poliziotti sono a buon...