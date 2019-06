SICUREZZA BELLUNO (dt) Per fare la guerra ci vogliono i soldati. E per garantire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZABELLUNO (dt) Per fare la guerra ci vogliono i soldati. E per garantire sicurezza, ci vogliono gli uomini in divisa. Il concetto è chiarissimo, quasi banale. Evidentemente non lo è per tutti. Perché gli organici delle forze dell'ordine in provincia di Belluno non sembrano brillare per quantità. Soprattutto dopo la pubblicazione del piano rinforzi per l'estate 2019. Di fatto, non arriveranno forze fresche. Se non tre uomini, e solo per un mese. Numeri che non garantiranno neanche il normale ricambio per le ferie estive. Da qui le...