LE SCADENZE

BELLUNO Meno quarantacinque. Questi i giorni che intercorrono fra oggi e l'inizio delle lezioni che il ministro Azzolina ha fissato per lunedì 14 settembre. Ma l'anno scolastico prenderà il via il 1° settembre: e allora se la data di riferimento è questa, i giorni mancanti si riducono a 33. E in queste cinque (o sette) settimane, nella speranza che il dibattito superi in fretta la questione del tipo di banchi da acquistare, sono tante le cose da fare e le risposte che la scuola, anche quella bellunese, aspetta. A dettare l'agenda delle necessità non sono le Linee Guida ministeriali e il Manuale operativo regionale nati per contrastare la diffusione del Covid-19, ma anche carenze croniche.

I TRASPORTI

La prima questione è quella dei trasporti. Soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, dal momento che gli altri gradi di scuola sono di norma nello stesso Comune di residenza degli studenti, è questa la questione che si pone come prima, anche dal punto di vista logistico. E ancora non è chiaro come il trasporto pubblico sarà in grado di garantire questo servizio. Scesi da pullman e navette si entrerà a scuola: differenziazione massima possibile degli ingressi (e poi delle uscite), orari, presumibilmente, scaglionati. Distinzioni che incideranno sull'orario di avvio delle lezioni, quindi sulla loro conclusione ed infine, di nuovo, sui trasporti. All'interno di ogni Istituto, prima ancora di entrare in classe, studenti e personale tutto della scuola troveranno percorsi obbligati e distanze da rispettare. Anche per questo il ruolo dei collaboratori scolastici (Ata) sarà fondamentale.

GLI SPAZI

Nelle scuole, al chiuso, emergerà in maniera evidente il problema degli spazi. Sia inteso come distanze da rispettare, sia di contenitori, cioè aule, adeguate ad accogliere le classi e garantire nel contempo le distanze di sicurezza. È questo uno dei temi con cui si stanno confrontando i Dirigenti Scolastici di tanti Istituti e che hanno trascorso settimane a misurare le aule a loro disposizione. Nasce da qui la richiesta, avanzata da Calvi, Renier e Tiziano-Gallei di moduli-container da adibire a classi; al Catullo invece la soluzione è stata trovata in alcune aule concesse dalle vicine strutture della parrocchia di Loreto e dalla copertura del chiostro interno; all'Iti la Dirigente sposterà gli alunni del Biennio nella sede consorella del Brustolon e spera nella copertura del cortile. Per rispondere alle nuove esigenze didattiche e logistiche, alcune scuole hanno anche richiesto di avere aumentato il numero del personale Ata, dei tecnici e del corpo insegnante; per quest'ultima voce al 1° settembre, data in cui inizia la programmazione di un anno, in provincia di Belluno si stimano 600 cattedre vuote. Senza dimenticare che mancano 18 Dirigenti Scolastici su 39 Istituti e anche i Dsga mancanti si aggirano sulla stessa cifra. Ecco perché la questione dei banchi e forse quelli a rotelle tanto reclamizzati sono quelli che, in quanto mobili, meno di altri garantiscono il rispetto delle distanze è l'ultimo dei problemi.(G.S.)

