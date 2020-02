BORGO VALBELLUNA

Si schianta contro il palo della luce, ma si salva. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 16 sulla SP 635 (al chilometro 3+900), poco prima del ponte di San Felice, in comune di Borgo Valbelluna. Ferito un 47enne di Santa Giustina: D.B., che è stato trasportato all'ospedale di Feltre, ma non sarebbe in pericolo di vita. In serata ripercussioni per la zona di Cavassico Inferiore dove si sono registrati dei periodi di blackout elettrico in concomitanza con le riparazioni sul luogo dell'incidente da parte degli operai dell'Enel.

D.B. stava procedendo al volante della sua Fiat Idea sulla provinciale, con direzione da Trichiana verso Sedico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, l'incidente sarebbe avvenuto al momento di affrontare una curva a sinistra. Il 47enne ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un palo in cemento dell'Enel, della bassa tensione. Il palo è stato piegato a 30 gradi dall'impatto e il conducente è rimasto ferito all'interno dell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto e l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. Il 47ene è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria del Prato. I vigili del fuoco arrivati da Belluno invece hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona: ma l'area, dopo l'impatto, era molto pericolosa ed è stato richiesto l'intervento degli operai dell'Enel. Solo per la durante dei lavori che c'è stata una temporanea interruzione della corrente elettrica per la zona di Cavassico Inferiore. Una emergenza che ha riguardato una quarantina di utenze ieri in serata, ma che dopo poco è completamente rientrata.

