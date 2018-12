Si opera l'ernia al San Martino e rischia di morire: chiede danni per 500mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CALVARIOBELLUNO Tutto è iniziato con una semplice ernia al disco curata all'ospedale di Belluno. Da lì tre operazioni in 15 giorni, tre ospedali passando per due province e diversi ricoveri. Alla fine è stato salvato in extremis quando ormai una peritonite gli aveva perforato l'intestino. È la drammatica storia di un 45enne della Castellana (Treviso) che oggi si ritrova invalido al 50%. L'uomo, un tempo forte e abituato a lavorare all'aperto, sulle ruspe, nei cantieri come escavatorista, oggi può svolgere solo semplici mansioni da...