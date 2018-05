«Si indaghi sul tavolo del rito: ci saranno ancora le tracce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Un tavolo a villa Narducci sul Trasimeno. Lì si poteva trovare la prova regina che confermasse o meno il racconto di Angelo Izzo. Lì sarebbe stata legata e stesa Rossella, per il rito. A distanza di 43 anni, secondo gli inquirenti si possono ancora trovare tracce di Dna. In quella cerimonia infatti i liquidi biologici non mancarono: sangue per il patto e la violenza dei 10 uomini. La casa però andava perquisita e il tavolo sequestrato. Così avrebbe fatto l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, che ieri ha parlato di...