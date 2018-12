«Sì, ho insultato la mia ex: chiedo scusa alle donne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO «Ho fatto degli sbagli di cui mi sono pentito: chiedo scusa a tutte le donne e alla mia ex». Ieri in aula ha ammesso parzialmente quanto avrebbe fatto passare alla moglie, A.C., 37enne originario di Caserta ma residente a Belluno (difeso dall'avvocato Massimiliano Paniz). È chiamato di fronte al Tribunale in composizione collegiale di Belluno a rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale. Secondo l'accusa l'uomo, per anni, avrebbe insultato, denigrato, toccato nelle zone erogene la compagna,...