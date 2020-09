IL LUTTO

BELLUNO Danilo Chiesa palleggia ora tra una nuvola e l'altra. Va a canestro nel cielo che lo ha chiamato a sé tre giorni fa. Lo vogliono ricordare le sue mitiche baskettare, le ragazze, ora signore ultra sessantenni, che ne sottolineano la figura di educatore, oltre che di allenatore. Nelle orecchie hanno ancora i suoi incitamenti. Parole che, se uno le potesse contare, sarebbero migliaia, pronunciate per 25 anni tra palestre della provincia e Palasport: «Tira, palleggia, su con la testa». Danilo Chiesa, 89 anni, abitava a Cavarzano, aveva lavorato all'Iti Segato per moltissimi anni, fu giudice di gara nelle manifestazioni di atletica leggera. Alla pallacanestro cittadina fu legato dal 1965, avvicinandosi alla squadra femminile. Così, in mezza rima, lo ricorda Daniela Pocchiesa a nome di tutte le baskettare, allieve del pioniere: «La Libertas cittadina ha avuto in lui valida pedina, giocatore, coach, dirigente, sempre attivo e onnipresente, proiettato a implementare il basket provinciale. Sui parquet della regione abbiam fatto un figurone e se il basket ancora c'è lo dobbiamo anche a te. Ciao Danilo, grazie per la tua pazienza, per la tua disponibilità, professionalità e competenza».

