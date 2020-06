VIABILITÀ

BELLUNO La strada interna della Veneggia e tutta la mobilità di Cavarzano è alla lente d'ingrandimento dei professionisti che stanno studiando il Pat di Belluno. Ma quella zona, ora, è un'area bianca. «Nel piano regolatore vigente è riportato un tracciato di una strada spiega l'assessore all'Urbanistica, Franco Frison -, allora le previsioni del Prg, per quanto riguarda le opere pubbliche e di progetto, erano di un certo tipo. Ma ci sono sentenze della corte costituzionale, che dicono che i vincoli su terreni privati, durano 5 anni, dopo il comune li può reiterare un'altra volta di 5 anni. A quel punto i vincoli sono disegnati su carta, ma non ci sono più nei fatti». In pratica l'area di cui parliamo, «è diventata un'area bianca, non è più pianificata. Non c'è nulla di vincolato», fa presente Frison, che ricorda come il Prg sia del 1997, mentre le previsioni siano del 2007. A risollevare il tema ci ha pensato il Circolo Oltrardo, guidato da Mario Svaluto Moreolo, che aveva semplicemente scritto al Comune di conoscere se l'edificio in costruzione di via Barozzi non ostacolasse la così attesa strada della Veneggia, che farebbe defluire il traffico dalla città. L'assessore Frison ha segnalato la questione agli uffici dell'Ufficio edilizia, che dovrebbero verificare la situazione. «A questo punto interviene il segretario del Circolo Pd - il problema non è più di ordine tecnico, ma è tutto politico. Ed è in sede politica che deve essere affrontato in consiglio comunale». Il riferimento va «all'esistenza o alla decadenza dei vincoli del Piano regolatore generale del comune di Belluno. Decadenza che promuove ad area bianca (termine urbanistico a me sconosciuto) cioè edificabile i territori nei vari comparti», precisa Mario Svaluto Moreolo.

