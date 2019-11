Sì al suicidio assistito: a Belluno c'è il plauso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO Sentenza sul fine vita: dovranno essere i comitati etici territoriali ad assicurare l'assistenza sanitaria e a dare il via libera al suicidio. La Consulta di Bioetica Onlus di Belluno plaude la sentenza, dando il suo pieno appoggio. «Auspichiamo fanno sapere i medici bellunesi riuniti nel gruppo che il Parlamento possa legiferare in tempi rapidi in merito ad un percorso, gestito dal sistema sanitario nazionale, che consente la somministrazione di un farmaco idoneo a provocare rapidamente e senza dolore la morte nei...