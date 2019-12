Sgombero neve: il controllo con un semplice clic da casa

IL PROGETTO

BELLUNO Cittadini vigili nel Piano neve 2019-2020: ora si può controllare il tracciato online. Il Comune alza al massimo la trasparenza sul servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade, introducendo un innovativo sistema per coinvolgere i cittadini in prima persona. Lo strumento sarà il portale Carto del Comune, all'indirizzo https://carto.belluno.nuvolagis.it/carto/lite#pianoNeve.

LA COLLABORAZIONE

Dal sito, infatti, chiunque potrà visualizzare quali sono i tracciati che devono essere effettuati dalla ditte aggiudicatrici degli appalti per sgombero neve e per spargimento sale e ghiaino. È anche possibile inserire il proprio indirizzo e verificare quali di queste attività vengono svolte nella propria zona. «È il risultato della grande collaborazione tra i nostri servizi informatici e i servizi manutentivi - commenta l'assessore ai lavori pubblici, Biagio Giannone : con questo strumento, diamo massima garanzia e trasparenza ai cittadini su quali sono le strade e quali i marciapiedi che rientrano nella pulizia prevista dal Piano neve. Inoltre, ci consente di monitorare il lavoro svolto, incrociandolo con le segnalazioni che ci giungono dai cittadini». Il portale diventerà fondamentale anche per il futuro delle attività dell'amministrazione comunale. «Questo strumento spiega Giannone -, ci consentirà anche di migliorare l'efficienza del lavoro e il nostro livello di programmazione. Potremo monitorare diversi aspetti del nostro territorio e, incrociando le varie informazioni in archivio, organizzare i vari interventi». L'idea di coinvolgere la popolazione in una questione sempre molto discussa, attorno alla quale ogni inverno si sollevano polemiche tra chi sostiene di avere la strada sotto casa coperta dalla neve e chi di non aver proprio visto girare i mezzi in quartiere.

IL PIANO

Il Piano neve 2019 - 2020 è suddiviso in due attività principali: i trattamenti antighiaccio con spargimento di sale e ghiaino, che hanno previsto la ripartizione del territorio comunale in due lotti, ovvero destra Piave e sinistra Piave, e il servizio di sgombero neve che si attiva quando il manto nevoso supera i 5 centimetri, con la suddivisione del territorio comunale in 21 lotti comprensivi di strade, marciapiedi e scuole. Le operazioni vengono svolte di norma durante le prime ore del mattino, circa dalle 2.30 alle 7.30, in modo da evitare disagi alla circolazione e prima del transito dei mezzi di trasporto pubblico; hanno la priorità le strade più trafficate e quelle che portano a luoghi di servizio e agli istituti scolastici. Il servizio procede per 6/8 ore oltre il termine della nevicata e, se necessario, viene ripetuto anche di sera, e intensificato nelle giornate più fredde. In totale, i servizi interessano circa 260 chilometri di strade comunali: un centinaio in sinistra Piave, e quasi 160 nella destra Piave. A questi si aggiungono 35 chilometri di marciapiedi, oltre 30mila metri quadrati di piazze e di parcheggi pubblici, e altre aree derivanti da lottizzazioni recenti. Sul sito del Comune (https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/dettaglio/contenuto/piano-neve-2019-2020) sono disponibili anche le norme del regolamento di polizia urbana, indicazioni e suggerimenti per i cittadini sullo sgombero neve.

Alessia Trentin

