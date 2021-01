POLITICA

BELLUNO Inesperienza o noncuranza? La Lega cittadina attacca Palazzo Rosso. La città, dopo l'ultima nevicata, è un disastro secondo gli esponenti del partito di Salvini che ha due settimane dall'evento meteo più importante di quest'inverno strigliano l'amministrazione Massaro perché strade, marciapiedi e piazzali sono ancora sporchi. «Strade secondarie e terziare della viabilità comunale di Belluno, strade delle frazioni più distanti o isolate del nostro comune ma anche marciapiedi, piazzali minori del nostro territorio e soprattutto parcheggi comunali gratuiti. Ecco i figli di un Dio minore commentano il segretario della Lega cittadina Paolo Luciani e il capogruppo in consiglio comunale Luciano Da Pian -, che a due settimane dalle ultime, seppur abbondanti, nevicate sono ancora lasciati a loro stessi in attesa non tanto che il comune o privati coinvolti nel piano neve 2019-2020 agiscano in questi luoghi quanto invece che ci pensi il sole a sciogliere gli accumuli di neve». È questo l'impietoso scatto sulla città della Lega Salvini Premier, i cui esponenti oggi sono in attesa di chiarimenti dall'amministrazione, chiamata a rispondere all'interrogazione depositata su questo tema durante la scorsa assemblea consiliare. «Ancora una volta la gestione di questa amministrazione è risultata fallimentare commentano -, anche di fronte ad un fenomeno ambientale di carattere emergenziale ma pur sempre prevedibile per una città come Belluno. E' dal 2012 che questa compagine politica occupa Palazzo Rosso in un lungo sonno che purtroppo ha colpito la nostra città circa alcune tematiche che riteniamo fondamentali per la nostra comunità. Insomma, un quadro di ordinaria amministrazione che mal si addice ad una città capoluogo di provincia».

