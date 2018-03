Sfonda la porta a calci e si mette a dormire nell'ex bordello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RADIOMOBILEBELLUNO Ha sfondato la porta del centro massaggi cinese sequestrato nei giorni scorsi nell'ambito di un'operazione anti-prostituzione, e si è messo a dormire in uno dei lettini utilizzati per i trattamenti.Nei guai un 23enne di origine ucraine, domiciliato in città, di professione cameriere. È accaduto nella notte in via Monte Grappa, al civico 107, esattamente dove un paio di settimane fa è stato scoperto un vero e proprio bordello gestito da una coppia cinese, finita in manette per favoreggiamento e sfruttamento della...