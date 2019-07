«Sfalcio, rifiuti e cimiteri: affidiamoli a una società»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEBELLUNO Sfalci e manutenzioni del territorio creano sempre molto dibattito, soprattutto in un comune come Belluno, con 450 chilometri di strade comunali da tenere in ordine. Il consigliere del Patto per Belluno, Francesco Pingitore è convinto che molte cose migliorerebbero se si creasse una società multiservizi a Belluno «che si prenda in carico rifiuti, sfalci e cimiteri», tre servizi che, in più di un'occasione sembrano andare a braccetto e che, soprattutto per quanto riguarda sfalci e la manutenzione dei cimiteri, sembrano essere...