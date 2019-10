Settimana sulla dislessia: organizzati corsi e dibattiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CORSIBELLUNO (D.D.D.)Diversi e Uguali: promuoviamo l'equità. Lungo questo filo rosso si dipanerà la quarta edizione della Settimana nazionale della dislessia. Sarà un momento per riflettere a proposito di garanzie, pari diritti e opportunità a tutti, nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuno. Per una società realmente inclusiva. Di seguito gli appuntamenti. Si inizia lunedì 7 con Profili giuridici e criticità delle disparità di trattamento: il diritto di essere diversi (dalle 15 alle 17) all IIS G. Segato. Si tratta...