BELLUNO L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps sezione territoriale di Belluno da anni aderisce alle iniziative promosse dalla Iapb Italia Onlus (sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità). La Settimana Mondiale del glaucoma quest'anno dall'8 a ieri è dedicata all'informazione e alla prevenzione del glaucoma o ladro della vista.

«Questa malattia cronica degenerativa spiega Luciana Dalle Molle, presidente Uici di Belluno - è spesso dovuta all'aumento della pressione interna dell'occhio, che può danneggiare in modo progressivo e irreversibile il nervo ottico, ovvero il nervo responsabile della trasmissione delle informazioni visive al cervello».

Si verifica così una perdita del campo visivo che inizia dalle porzioni più periferiche coinvolgendo progressivamente quelle centrali. Il glaucoma può manifestarsi con dolore all'occhio, riduzione del visus, ma molto spesso insorge e progredisce senza che il soggetto avverta alcun disturbo, fino al momento in cui il danno al nervo ottico è già molto avanzato. Per questo, l'unico reale ed efficace strumento di prevenzione è la visita oculistica, che consente di diagnosticare la malattia in fase iniziale ancora non grave. La pandemia da Covid 19 «ci impone di evitare eventi pubblici, pertanto, le iniziative si svolgeranno in modalità on line chiude la presidente -, trasmettendo il messaggio dell'importanza della prevenzione attraverso le emittenti televisive e radiofoniche locali, le testate giornalistiche e i social network (pagina Facebook Uici Belluno)». (Fe.Fa.)

