Settimana corta: boom di iscritti alla media Rocca

FELTREBoom di iscrizioni alla scuola media Rocca di Feltre che conta 121 nuovi remigini iscritti alla prima per il prossimo anno scolastico, un +8% rispetto al 2018 (e circa un +20% negli ultimi due anni complessivamente). Un aumento di iscrizioni dovuto soprattutto all'attivazione, in via sperimentale, dal prossimo anno, della settimana corta. I NUMERI L'istituto comprensivo di Feltre può contare 121 alunni iscritti alla prima media della scuola Rocca per l'anno scolastico 2019/2020. L'8 per cento in più rispetto allo scorso anno (il dato...