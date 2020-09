LA NOMINA

BELLUNO Gianluigi Zanola è stato nominato direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione. Lo ha comunicato ieri l'Usl 1 Dolomiti in una nota. «L'Uoc Servizio Veterinario di Sanità Animale - spiega l'azienda sanitaria - svolge, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, funzioni di programmazione, esecuzione, gestione e verifica delle diverse attività di sanità pubblica veterinaria finalizzate a monitorare e garantire la salute delle popolazioni animali presenti nel territorio provinciale. La sua mission è la prevenzione ed eradicazione delle malattie trasmissibili tra gli animali e alla tutela della salute umana per le malattie trasmesse dagli animali all'uomo (zoonosi)». In seguito al nuovo atto aziendale dell'Usl Dolomiti, con la riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione era stata bandito l'avviso per la direzione della struttura complessa. Gianluigi Zanola, originario Brescia, da anni a Belluno si è laureato nel 1986 in Medicina Veterinaria all'Università di Parma e si è specializzato in sanità pubblica veterinaria nel 1992 all'Università di Milano. Presta servizio come veterinario all'Usl di Belluno dal 1990, dal 2005 al 2009 ha ricoperto un incarico di struttura semplice sempre all'interno dei servizi veterinari e dal 2009 ha assunto in incarico di struttura complessa all'interno del dipartimento di Belluno. «L'Usl Dolomiti augura buon lavoro al dottor Zanola nel nuovo incarico», conclude la nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA